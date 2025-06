Ivanka Trump effetto bambolina Kim Kardashian pitonata e fuori tema il look vacanziero e chic di Orlando Bloom tornato scapolo

Dalle passerelle glamour alle atmosphericità veneziane, il pre-party di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha trasformato Venezia in un palcoscenico di stile e charme. Tra gondole e tramonti dorati, le star si sono sfidate a colpi di look impeccabili e, talvolta, sorprendenti. Un evento che unisce eleganza e spontaneità, lasciando tutti con l’anticipazione di un matrimonio da sogno. E voi, siete pronti a scoprire le tendenze che hanno dominato la serata?

I l matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez è imminente, ma prima del sì, la coppia ha voluto celebrare con un pre-party esclusivo nella cornice mozzafiato di Venezia. Tra gondole, palazzi storici e tramonti dorati sul Canal Grande, la vera passerella è stata quella dei look degli ospiti: una sfilata informale ma curatissima, dove star hollywoodiane, imprenditori e socialite hanno dato il meglio (e talvolta il peggio) di sé. Leggi anche › Vittoria Ceretti e l’ispirazione beauty per un matrimonio estivo, al party di Jeff Bezos e Lauren Sanchez › Matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: da Kim Kardashian a Ivanka Trump, i vip in arrivo a Venezia Party pre nozze Bezos: i look dei vip che hanno centrato lo spirito dell’evento. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ivanka Trump effetto bambolina, Kim Kardashian pitonata e fuori tema, il look vacanziero e chic di Orlando Bloom tornato scapolo...

