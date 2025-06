Ivan Perisic rimane al PSV | l’ex Inter ha raggiunto l’accordo per il rinnovo respinto il Barcellona

Ivan Perisic resta al PSV Eindhoven, rinforzando il suo legame con il club olandese fino al 2027. Nonostante l’interesse del Barcellona, il croato ha scelto di proseguire la sua avventura in Eredivisie, trovando nuova linfa dopo il grave infortunio al Tottenham e le esperienze passate. La sua decisione apre un nuovo capitolo nella sua carriera, dimostrando che a volte, la resilienza può regalare seconde opportunità sorprendenti.

Ivan Perisic rimarrà al PSV. Nonostante l’interesse del Barcellona, il croato ha raggiunto l’accordo con il club olandese per un rinnovo fino al 2027. Ivan Perisic sta vivendo letteralmente una nuova giovinezza al PSV Eindhoven. Dopo il brutto infortunio al Tottenham, datato settembre 2023, la carriera del croato sembrava avviarsi verso il tramonto, considerando anche la parentesi in colore all’Hajduk Spalato. L’ultima stagione al PSV, contro ogni aspettativa, è stata però sensazionale. Per l’ex Inter, che il prossimo anno compirà 37 anni, la bellezza di 16 gol e 11 assist in 35 presenze. Un rendimento straordinario, che ha riportato sul croato l’attenzione di tanti club europei. 🔗 Leggi su Internews24.com