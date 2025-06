Ius soli la Corte Suprema dà ragione a Trump | l’ordine esecutivo contro la cittadinanza per nascita può entrare in vigore

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha sancito un'importante vittoria per Donald Trump, dando ragione al suo ordine esecutivo che limita la cittadinanza per nascita, aprendo un nuovo capitolo nella controversa battaglia sullo ius soli. Con una decisione 6-3, la sentenza rappresenta un momento cruciale che potrebbe cambiare le sorti della definizione di cittadinanza nel Paese. La decisione segna un punto di svolta nella storia americana, lasciando il mondo a riflettere sulle implicazioni di questa scelta.

Donald Trump vince una battaglia nella più ampia guerra sullo ius soli. La Corte Suprema ha dato ragione al presidente degli Stati Uniti, autorizzando l'entrata in vigore in molte parti degli Stati Uniti dell' ordine esecutivo con il quale il presidente ha messo fine al " birtright citizenship ", la cittadinanza per diritto di nascita che è da centinaia di anni alla base della formazione stessa degli Stati Uniti. La Corte ha votato 6-3, dividendosi tra giudici conservatori e progressisti, stabilendo che i giudici federali di grado inferiore non hanno il potere di bloccare a livello nazionale i provvedimenti esecutivi della Casa Bianca.

