Ius soli in Usa la Corte Suprema ne autorizza il blocco e limita gli interventi dei giudici Trump esulta | Grande vittoria

La recente sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti rappresenta un punto di svolta cruciale nel dibattito sul diritto alla cittadinanza, autorizzando il blocco del ius soli e limitando le interferenze giudiziarie. Donald Trump esulta per questa vittoria storica, che rafforza la sua linea politica e apre nuove sfide legali e sociali. È un momento che potrebbe ridisegnare il futuro dell’immigrazione negli USA e oltre, lasciando il segno nel panorama politico internazionale.

Roma, 27 giugno 2025 - La Corte Suprema dà ragione a Donald Trump sul blocco del ius soli, dando così il via libera all'entrata in vigore dell'ordine esecutivo del presidente in alcune aree del Paese, limitando così la capacità dei giudici di bloccare le politiche della Casa Bianca a livello nazionale. La sentenza di 119 pagine del massimo tribunale americano è stata celebrata da Trump su Truth Social: "Grande vittoria alla Corte Suprema degli Stati Uniti! - ha scritto il presidente - Anche la truffa dello ius soli è stata, indirettamente, colpita duramente. Deve riguardare i figli degli schiavi (lo stesso anno!), e non la truffa del nostro processo di immigrazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ius soli in Usa, la Corte Suprema ne autorizza il blocco e limita gli interventi dei giudici. Trump esulta: “Grande vittoria”

