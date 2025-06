Ius soli Corte Suprema dà ragione a Trump | tribunali non possono bloccare presidente

La decisione della Corte Suprema americana rappresenta un importante spartiacque nella lotta per il futuro dello ius soli negli Stati Uniti. Con questa vittoria, Donald Trump ottiene il via libera per mettere in atto le sue politiche contro la cittadinanza automatica per nascita, sfidando le opposizioni e i blocchi dei tribunali. Questo verdetto potrebbe cambiare radicalmente il volto dell’immigrazione nel paese, aprendo una nuova fase di dibattito e tensione sociale.

(Adnkronos) – Donald Trump 'vince' un round cruciale nella battaglia legale sullo ius soli negli Stati Uniti. La maggioranza conservatrice della Corte Suprema ha deciso di permettere al presidente di adottare misure per applicare il suo controverso ordine: il provvedimento di Trump punta a mettere fine al diritto alla cittadinanza per nascita, lo ius soli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

