La recente decisione della Corte Suprema ha deciso che i giudici non possono bloccare a livello nazionale l’ordine esecutivo firmato dall’allora presidente Trump, rafforzando il ruolo del potere esecutivo. Questo verdetto apre nuove riflessioni sul equilibrio tra i poteri e sulla delicatezza delle decisioni giudiziarie in ambito politico. Ma cosa significa davvero questa sentenza per il futuro della governance negli Stati Uniti?

Non è stata riconosciuta l'autorità dei giudici di bloccare a livello nazionale l'ordine esecutivo firmato dal presidente Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ius soli, Corte Suprema dà ragione a Trump: giudici non possono bloccare presidente

Corte Suprema Usa limita potere giudici di bloccare decisione Trump su ius soli - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inferto un duro colpo al potere dei giudici federali, limitando la possibilità di sospendere provvedimenti nell'ambito di una battaglia leg ... Da msn.com

Vacilla un pilastro d'America. La Corte Suprema limita i giudici: non possono fermare Trump contro lo ius soli - La Corte ha tuttavia segnalato che il controverso piano del presidente di porre fine di fatto alla cittadinanza per nascita potrebbe non essere mai applicato. Scrive huffingtonpost.it