Italia weekend a rischio bollino rosso | il caldo non perdona ecco il vademecum medico per salvarsi la pelle

Italia in allerta: il bollino rosso per il weekend promette temperature da record, mettendo a dura prova la nostra resistenza. Il caldo estremo non risparmia nessuno e richiede attenzione speciale per prevenire rischi come colpi di calore e disidratazione. I medici svelano il vademecum indispensabile per proteggersi: scopri come affrontare al meglio questa sfida quotidiana contro il nemico rovente, perché la salute non va mai in vacanza.

Non è solo l’estate, è una sfida quotidiana contro un nemico silenzioso e rovente: il cardi estremo. L’Italia si prepara ad un weekend di fuoco, con città intere segnalate in bollino rosso, secondo il ministero della Salute. E non si tratta di un’esagerazione: le ondate di calore mettono a rischio la salute pubblica ben oltre i gruppi fragili. I medici lanciano l’ allerta: «Non sono rari, quindi, malesseri come il colpo di calore o l’insolazione. Riconoscere i sintomi di queste condizioni è importante sia per evitare conseguenze gravi sia per dare soccorso ai più fragili». Il colpo di calore: quando il corpo si arrende. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Italia, weekend a rischio bollino rosso: il caldo non perdona, ecco il vademecum medico per salvarsi la pelle

In questa notizia si parla di: italia - rischio - bollino - rosso

Dazi, Urso: per l'Italia auto e medicinali i settori più a rischio - I dazi commerciali imposti dall'amministrazione statunitense potrebbero colpire severamente l'Italia, in particolare i settori dell'auto e farmaceutico.

Bologna tra le città (o la città ) più calde d'Italia: da lunedì 30 ordinanza da bollino rosso con lo stop dei lavori nei cantieri nelle ore più a rischio ed un piano straordinario anti-afa Vai su Facebook

Italia, weekend a rischio bollino rosso: il caldo non perdona, ecco il vademecum medico per salvarsi la pelle; Città da bollino rosso: oggi sei, domani tredici. Ecco quali; Meteo, domani 26 giugno bollino rosso in diverse città italiane: allerta anche a Napoli.

Italia, weekend a rischio bollino rosso: il caldo non perdona, ecco il vademecum medico per salvarsi la pelle - Leggi ... Lo riporta informazione.it

Meteo, allerta caldo il 27 giugno in Italia con 13 città da bollino rosso: l’avviso del Ministero della Salute con tutti i vari livelli di rischio - Dal Ministero della Salute il bollettino di allerta meteo caldo per venerdì 27 giugno: scattano i livelli di bollino rosso, arancione e giallo. meteo.it scrive