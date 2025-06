Italia vietato sbagliare | con la Cina di Heynen nel secondo match di Chicago bisogna vincere

L'Italia si prepara ad affrontare la Cina a Chicago con una posta in gioco elevata: vincere è imprescindibile. La sfida diventa ancora più importante considerando le ultime stagioni, in cui la Nazionale cinese ha mostrato di essere un avversario alla portata degli azzurri. Con l'ingaggio di Vital Heynen, ex campione del mondo, la Cina tenta di rilanciarsi, ma per l'Italia questa volta non ci si può permettere errori: il secondo match sarà decisivo per il nostro cammino.

La Cina non ha mai rappresentato un ostacolo durissimo da superare per l' Italia nelle ultime stagioni. La squadra asiatica maschile non riesce a tenere il passo della Nazionale femminile praticamente da sempre e fatica a decollare, nonostante gli sforzi della Federazione cinese. L'ultimo di questi sforzi è stato l'ingaggio nel ruolo di allenatore di un ex campione del mondo, il belga Vital Heynen che, dopo le fortune sulla panchina della Polonia, ha faticato a tenere il passo e, all'indomani dell'allontanamento da Perugia, non è più riuscito ad ottenere risultati di spessore. Heynen ha accettato la sfida della Cina e in questo primo scorcio di stagione le cose non sono neppure andate malaccio per la squadra asiatica con due successi e altrettante sconfitte nella prima settimana di VNL 2025.

