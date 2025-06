Italia regina di conti e affidabilità | spread mai così basso da 15 anni Meloni meglio di Monti Renzi e Conte

L’Italia si conferma regina di affidabilità, con lo spread mai così basso negli ultimi 15 anni. Un risultato che testimonia la forte fiducia dei mercati e la stabilità del Paese sotto la guida di Meloni, superiore a quella di Monti, Renzi e Conte. Lo “spread”, quell’indicatore invisibile ma fondamentale, riflette lo stato di salute economica: oggi, un’eccellenza da celebrare e consolidare per il futuro dell’Italia.

Lo "s pread " è un'entità astratta, un ectoplasma, un fantasma formaggino. Che però dà l'esatta misura, come il più formidabile dei termometri di precisione, dello stato di salute dell'economia di un Paese. Oggi, quell'elemento metafisico ha emesso un verdetto che il governo Meloni non può che festeggiare come un trofeo di guerra, la guerra dei "tassi" e dei rendimenti sui mercati: lo " spread " ieri è sceso sotto q uota 90 (88). N on è mai stato così buono da 15 anni a questa parte, nonostante il contesto europeo di recessione e le economie di "guerra", quella vera, con le armi, che stritolano i tanto temuti mercati finanziari che decidono se, dove e quando investire risparmio gestito, fondi, retail, profitti di Borsa.