Italia-Namibia oggi Test Match rugby 2025 | orario tv programma streaming

Oggi prende il via il tour estivo dell’Italia rugby, un’occasione imperdibile per vedere gli azzurri in azione contro la Namibia a Windhoek. Questa sfida segna il sesto confronto tra le due nazionali, con il obiettivo di sfatare il tabu in terra africana. Scopri orario, tv e streaming di questa emozionante partita e preparati a vivere un match ricco di passione e storia.

Prende il via oggi il tour estivo dell’Italia del rugby che nelle prossime settimane affronterà la Namibia e poi due volte il Sudafrica.. E si parte da Windhoek, dove gli azzurri di Gonzalo Quesada sfideranno i namibiani cercando di sfatare il tabu del continente africano. Sarà il sesto confronto tra le due squadre, il quarto a Windhoek con i precedenti giocati in Africa in favore dei padroni di casa (2 vittorie Namibia – nel tour del 1991 – contro una italiana nel 2001). L’ultimo precedente è nella Rugby World Cup 2023 con la vittoria a Saint-Etienne nella prima partita degli azzurri al Mondiale che si sono imposti con il risultato di 52-8, mentre nella capitale namibiana l’ultima partita tra le due squadre si è giocata il 23 giugno del 2001. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Namibia oggi, Test Match rugby 2025: orario, tv, programma, streaming

