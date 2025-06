Italia mai così dominante | Namibia sommersa da 11 mete Ora le sfide al Sudafrica

L’Italia conquista un record storico con il trionfo in Namibia, battuta 73-6, il miglior risultato in trasferta. Ora, le sfide si spostano al Sudafrica, dove gli Azzurri affronteranno i temuti Springboks. Tra entusiasmo e preoccupazioni, l’attenzione è tutta rivolta a Riccioni, uscito in barella, e Marin, out per precauzione. Il tour estivo promette emozioni forti e nuove sfide per il rugby italiano.

A Windhoek finisce 6-73 il primo match dell'estate degli Azzurri. È il miglior successo in trasferta nella storia italiana. Il tour continuerà con due sfide agli Springboks. Ansia per Riccioni, uscito in barella. Marin fuori precauzionalmente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia mai così dominante: Namibia sommersa da 11 mete. Ora le sfide al Sudafrica

In questa notizia si parla di: sfide - italia - così - dominante

Italia leader in economia circolare: sfide e opportunità nel Rapporto 2025 - L'Italia si conferma leader nell'economia circolare, posizionandosi al secondo posto tra i 27 Paesi dell'UE e al primo rispetto a Germania, Francia e Spagna.

A Varanasi, in India, la vita delle donne è fortemente condizionata dalla cultura patriarcale dominante e dalle norme sociali che le condannano a dipendere economicamente dagli uomini, a rimanere spesso analfabete, a subire matrimoni combinati e violenze Vai su Facebook

Italia mai così dominante: Namibia sommersa da 11 mete. Ora le sfide al Sudafrica; Alcaraz-Musetti, i cinque precedenti… più uno: Carlos dominante, ma l’ultima volta dà fiducia.