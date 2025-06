Italia fratellini fantasma costretti a vivere nel bosco | la scoperta shock

In un angolo isolato delle colline di Lauriano, un'inaspettata scoperta ha sconvolto l’Italia: due fratellini di 9 e 6 anni, nascosti in un cascinale abbandonato, vivono senza documenti né identità, completamente sconosciuti allo Stato. La loro storia, emersa durante uno sgombero legato all’alluvione, rivela una realtà drammatica che ci invita a riflettere sulle fragilità del nostro sistema. Una vicenda che scuote le coscienze e richiede risposte rapide e concrete.

Due fratellini di 9 e 6 anni sono stati trovati in un cascinale isolato sulle colline di Lauriano, nel Torinese, dove vivevano in condizioni precarie, senza documenti, senza identità, completamente sconosciuti allo Stato italiano. A far emergere il caso è stato un provvedimento di sgombero legato all' alluvione che il mese scorso ha colpito la zona. Quando i carabinieri si sono presentati per notificare l'ordine, si sono trovati di fronte a una realtà inquietante: due bambini invisibili, mai registrati all'anagrafe, incapaci di leggere, scrivere o anche solo di parlare fluentemente. L'intervento dei carabinieri e la scoperta dei due minori.