italia estonia il 5 settembre a bergamo biglietti interi da 20 a 50 euro

Il calcio italiano si appresta a vivere un grande appuntamento: Italia-Estonia il 5 settembre a Bergamo! La Federcalcio ha svelato prezzi e modalità d’acquisto dei biglietti, con tariffe che oscillano tra 20 e 50 euro per gli interi. Un'occasione imperdibile per tifosi e appassionati di sostenere la Nazionale in vista delle qualificazioni mondiali. Non perdere l’opportunità di essere parte di questa emozionante sfida!

QUALIFICAZIONI MONDIALI. La Federcalcio ha reso noto le modalità e i prezzi dei biglietti per assistere a Italia-Estonia, in programma allo stadio di Bergamo il 5 settembre. Prezzi interi da 20 a 50 euro.

Altro che goleada…L’Italia batte la Moldavia col fiatone. E l’Estonia non ci fa il favore - L’Italia torna a sorridere a Reggio Emilia, superando la Moldavia 2-0 in una sfida intensa e combattuta.

Qualificazioni Mondiali 2026, Italia-Estonia a Bergamo il 5 settembre - MSN - Estonia, terzo incontro per l'Italia nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026 e primo impegno ufficiale dopo la pausa ... Da msn.com