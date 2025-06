Italia così fa male | grande rimonta nell' ultimo quarto ma in finale ci va il Belgio

Una semifinale avvincente e ricca di emozioni ha visto l’Italia sfiorare la finale, ma il Belgio si è imposta con un soffio 66-64. Nonostante un'ultima rimonta straordinaria, le azzurre si preparano ora a conquistare il podio contro la Francia nella battaglia per il bronzo, dimostrando ancora una volta il cuore e la talento del basket femminile italiano.

Azzurre battute in semifinale 66-64 nonostante un quarto periodo incredibile. Domenica pomeriggio le italiane giocheranno per la medaglia di bronzo contro la Francia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia, così fa male: grande rimonta nell'ultimo quarto, ma in finale ci va il Belgio

