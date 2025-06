Italia-Cina oggi Nations League volley 2025 | orario tv programma streaming

Dopo l’emozionante vittoria contro la Polonia a Chicago, l’Italia si prepara a sfidare la Cina nella Nations League 2025. Un match cruciale per mantenere il posto tra le migliori otto del torneo e consolidare la posizione di forza della nostra nazionale. Dall’America, il ct Fefé De Giorgi potrà fare affidamento su una squadra determinata e pronta a dare il massimo. Scopri orari, tv, streaming e tutto il programma di questa sfida imperdibile.

Dopo la vittoria contro la Polonia al quinto set a Chicago, l’Italia torna in campo nuovamente negli Stati Uniti per affrontare la Cina in Nations League. Quello con i polacchi è stato un successo importantissimo per la Final Eight, ma adesso servirà nuovamente confermarsi contro gli asiatici per confermarsi tra le migliori otto della competizioni. Proprio da questa trasferta americana il CT Fefé De Giorgi potrà fare affidamento sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il centrale Gianluca Galassi e il libero Fabio Balaso, il palleggiatore Simone Giannelli, gli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò. 🔗 Leggi su Oasport.it