Italia-Belgio | orario e dove vederla in tv in chiaro

Oggi, venerdì 27 giugno, l’Italia femminile di basket si gioca l’accesso alla finale degli Europei contro il Belgio al Pireo di Atene. Un match imperdibile per gli appassionati, trasmesso in diretta e in chiaro: non perdere questa occasione di tifare le nostre campionesse e scoprire se creeranno un nuovo storico capitolo. L’orario e i dettagli su come seguirlo sono pronti a rendere questa giornata indimenticabile.

(Adnkronos) – L'Italia a caccia della storia. La Nazionale femminile di basket scende in campo oggi, venerdì 27 giugno, nella semifinale degli Europei contro il Belgio al Pireo di Atene. La squadra guidata da coach Andrea Capobianco è approdata tra le migliori quattro d'Europa dopo aver dominato il proprio girone, qualificandosi al primo posto dopo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

