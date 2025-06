Italia-Belgio oggi in tv Europei basket femminile 2025 | orario semifinale programma streaming

Venerdì sera, il cuore dell’Italia batte forte al Peace and Friendship Stadium del Pireo, dove le azzurre affrontano il Belgio in semifinale agli Europei di basket femminile 2025. Dopo tre decenni di attesa, l’Italia torna a sfidare le grandi del continente, e questa volta il sogno è più vivo che mai. Non perdere il live streaming e il programma completo: l’azione si farà ancora più emozionante!

Venerdì azzurro più che mai agli Europei femminili 2025. Dopo 30 anni l’Italia torna ad affrontare una semifinale continentale. Le azzurre di Andrea Capobianco sono invitate al ballo delle grandissime: Francia, Spagna e Belgio. Ed è proprio contro le Belgian Cats che si andrà a giocare al Peace and Friendship Stadium del Pireo. Si ripresenta la stessa sfida che si giocò due anni fa a Tel Aviv. Quello era però il girone, questa è la semifinale, è un’altra Italia, ed è se possibile anche un altro Belgio. La squadra azzurra e le Cats sono finora all’interno di un percorso netto: una delle due dovrà per forza terminarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Belgio oggi in tv, Europei basket femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming

