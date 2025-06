Italia allerta caldo | sabato 28 giugno con 17 città da Bollino Rosso

L’Italia si prepara ad affrontare un fine settimana da record, con un’ondata di caldo che raggiunge picchi storici e coinvolge 17 città in bollino rosso. Sabato 28 giugno, il Paese si tinge di arancione e rosso, segnando un’allerta critica per la salute pubblica. Ma cosa significa esattamente il Bollino Rosso? Scopriamolo insieme e come proteggerti dal caldo estremo, perché la sicurezza viene prima di tutto.

Ondata di calore in arrivo: temperature record nel fine settimana. L'Italia si prepara a vivere un weekend rovente, con il picco dell'ondata di calore che sta interessando tutto il Paese. Sabato 28 giugno, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute, 17 città saranno contrassegnate dal bollino rosso, mentre altre 5 si troveranno in stato di allerta arancione. Cosa significa il Bollino Rosso. Il livello 3 di allerta, identificato con il bollino rosso, indica una situazione di emergenza sanitaria, con possibili effetti negativi anche su persone sane e attive, oltre che sui gruppi a rischio come anziani, bambini piccoli e soggetti con patologie croniche.

