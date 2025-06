Italbasket che peccato | impresa sfiorata dopo una grande rimonta e Belgio in finale europea

Impresa sfiorata, ma il cuore azzurro ha dimostrato ancora una volta tutta la passione e la determinazione di un’Italia che non molla mai. La rimonta spettacolare e le magie sul parquet sono state un vero esempio di coraggio e talento, lasciando il pubblico emozionato e speranzoso. Nonostante il rimpianto per il risultato, questa squadra ha scritto pagine indimenticabili nel cuore degli appassionati. L’impresa del nostro basket femminile è solo all’inizio: il futuro promette ancora grandi storie da vivere insieme.

La grinta di Santucci e le magie di Fassina non bastano. Dopo un’incredibile rimonta, l’ Italbasket si arrende al Belgio (campione in carica) solo all’ultimo tiro da tre punti segnato da Antonia Delaere. Il canestro vale l’atto finale contro la Spagna. Finisce 66-64 per le “Red Flames”: il cammino delle Azzurre di coach Capobianco verso la finale è dolceamaro. Dopo aver stupito, anche questa sera, il sogno si spezza sul più bello. Impresa sfiorata – Due quarti (o poco meno) di assoluta parità. Poi, la superiorità del Belgio indirizza la gara ma nell’ultimo quarto l’Italbasket ribalta inerzia e risultato con un parziale di 17-3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it