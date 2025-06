IT di Stephen King | nuova edizione illustrata con prefazione di Guillermo Del Toro

di questa edizione, pensata per catturare l’immaginazione di lettori e collezionisti. Con illustrazioni sorprendenti e una prefazione esclusiva, “IT” si presenta come un’opera imperdibile che unisce arte e letteratura in un connubio affascinante. Un vero tesoro che trasforma la lettura in un’esperienza ancora più coinvolgente e indimenticabile.

La pubblicazione di edizioni speciali di opere letterarie di grande rilievo rappresenta un evento di particolare interesse per gli appassionati e i collezionisti del settore. Recentemente, è stata annunciata una nuova edizione limitata del celebre romanzo IT di Stephen King, arricchita da illustrazioni originali e da un’introduzione firmata dal noto regista Guillermo Del Toro. Questa versione si distingue per la cura estetica e il valore aggiunto culturale che offre ai lettori. la nuova edizione di it della folio society. caratteristiche principali della pubblicazione. La ristampa sarà disponibile in soli 500 esemplari numerati, tutti caratterizzati da una copertina rigida e impreziositi da nuove illustrazioni realizzate dall’artista Jim Burns. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - IT di Stephen King: nuova edizione illustrata con prefazione di Guillermo Del Toro

Quando stai male, quando ti senti sopraffatto, quando sei certo che non ce la farai, apri un libro e leggilo tutto. E se ancora non stai meglio prendine un altro e ricomincia. Stephen King *Scultura di Pietro Magni, La leggitrice, 1864 circa.

