Istigazione al suicidio | aperto un fascicolo per la morte di Matteo Formenti

La tragica scomparsa di Matteo Formenti, il bagnino di Chiari di appena 37 anni, ha scosso tutta la comunità. In seguito al suo ritrovamento senza vita, è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, a carico di ignoti, per consentire l'autopsia e approfondire le cause di questa drammatica perdita. La vicenda solleva ancora più domande, mentre le indagini cercano di fare luce su un episodio così delicato e doloroso.

Sulla morte di Matteo Formenti è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, a carico di ignoti: si tratta di un atto necessario per permettere l’autopsia sul corpo del bagnino 37enne di Chiari, ritrovato senza vita mercoledì in un boscho vicino al Montorfano. Formenti era indagato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Matteo Formenti, aperto un fascicolo d'indagine per istigazione al suicidio sulla morte del bagnino di Chiari - La tragica scomparsa di Matteo Formenti ha sconvolto la comunità di Chiari, portando alla luce un delicato complesso di indagini e riflessioni.

