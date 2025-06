Israeliani non graditi | cartelli choc fuori dalla fermata Tolstoj Condanna bipartisan | Basta odio

Clima di tensione e sdegno: a Milano, manifesti choc con scritto “Gli israeliani non sono i benvenuti” sono comparsi all’ingresso della stazione Tolstoj e in alcune vie del quartiere ebraico. Un gesto ignoto che ha suscitato reazioni dure da parte delle istituzioni, condanna bipartisan e un appello al rispetto reciproco. Basta odio: è ora di promuovere dialogo e comprensione tra le comunità.

Milano – “Gli israeliani non sono i benvenuti”. La scritta – in inglese – bianca su sfondo blu, è sui manifesti comparsi ieri all’ingresso della stazione della metropolitana blu Tolstoj e nelle vie Soderini e D’Alviano, al confine del quartiere ebraico. Slogan affissi da ignoti, che hanno sollevato un polverone alimentando un clima di tensione e innescando reazioni politiche con condanna bipartisan. Immediati gli accertamenti da parte della Polizia di Stato, che passerà al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza dei luoghi interessati. Non solo: sono da valutare eventuali responsabilità di sei giovani, tre uomini e tre donne, che, nel corso dei controlli (incrementati) sugli obiettivi sensibili sono stati trovati in possesso di alcuni manifesti con la scritta “Israeli not welcome”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Israeliani non graditi”: cartelli choc fuori dalla fermata Tolstoj. Condanna bipartisan: “Basta odio”

In questa notizia si parla di: tolstoj - israeliani - condanna - bipartisan

“Israeliani non graditi”: cartelli choc fuori dalla fermata Tolstoj. Condanna bipartisan: “Basta odio”.

Cartelli in inglese “Israeliani non benvenuti”, Nahum: azione da fascisti anni Trenta - Milano, le scritte “'Israeli not welcome” sono apparse all'ingresso delle stazioni della metropolitana di Tolstoj e in via Soderini e via D'Aviano. Riporta ilgiorno.it

La condanna bipartisan e l’escalation dietro l’angolo - Israele (Politica) L’attacco di Hamas a Israele scuote la politica italiana e fa riscoprire, per assurdo, il tema poco frequentato in questi anni della pace in Medio Oriente. Scrive ilmanifesto.it