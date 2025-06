Israeliani non benvenuti A Milano la polizia indaga sui cartelli apparsi in città

A Milano, il clima si surriscalda con l'emergere di cartelli xenofobi che invitano a non accogliere israeliani. Sei giovani sono sotto indagine, sospettati di aver scritto frasi offensive in diverse zone della città . Un episodio che scuote la comunità e mette in discussione i valori di tolleranza e integrazione. La polizia ha avviato immediatamente le indagini, ma quanto può questa vicenda influenzare il tessuto sociale milanese?

Ci sono sei ragazzi sotto i riflettori della polizia di Stato a Milano: tre uomini e altrettante donne. Sono sospettati di essere loro gli autori dei cartelli comparsi in varie zone della cittĂ con la scritta "Israeli not welcome", "Israliani non benvenuti". La polizia ha avviato immediati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milano, le scritte "'Israeli not welcome" sono apparse all'ingresso delle stazioni della metropolitana di Tolstoj e in via Soderini e via D'Aviano. Il consigliere di Azione: "Denuncerò in tutte le sedi opportune". Amsa già al lavoro per la rimozione

