Israele-Iran Katz si autoproclama giustiziere | Volevamo uccidere Khamenei ma non l' abbiamo trovato non ci serve il permesso per farlo

Il ministro della Difesa israeliano Katz non fa mistero delle sue intenzioni: autoproclamandosi giustiziere del Medio Oriente, ha dichiarato di aver voluto eliminare Khamenei e di non aver bisogno di permessi per farlo. Con minacce dirette e un tono deciso, Katz avverte: "Non gli consiglierei di stare tranquillo. Resti nel bunker". Una sfida che scuote le già tese dinamiche regionali, evidenziando la crescente escalation tra le due potenze.

Katz ha continuato a minacciare Khamenei: "Non gli consiglierei di stare tranquillo. Gli consiglio di restare nel bunker" Il ministro della Difesa Israeliano Katz autoproclama Israele a giustiziere del Medio Oriente. Durante una serie di interviste trasmesse giovedì sera, Katz ha rivelato che.

