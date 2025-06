Israele attacca una struttura di Hezbollah nel Sud del Libano

Tensioni crescenti ai confini del Libano: Israele colpisce una struttura di Hezbollah nel sud del Paese, alzando il velo su un conflitto che rischia di intensificarsi. La situazione si delinea come una delicata partita di equilibrio tra diplomazia e escalation militare, con implicazioni potenzialmente vaste per la regione. Resta aggiornato per scoprire come evolverĂ questa complessa dinamica di tensione e sicurezza.

Milano, 27 giu. (askanews) - Il fumo si alza in cielo in seguito a una serie di attacchi israeliani alla periferia del villaggio di Kfar Tibnit, nel Libano meridionale. I caccia dell'aeronautica militare israeliana hanno colpito un sito in Libano utilizzato per la gestione di sistemi di fuoco e difesa del movimento sciita libanese Hezbollah. L'attacco ha avuto luogo nella zona di Beaufort Ridge, nel sud del Paese, ha annunciato il portavoce dell'Idf. Secondo quanto spiegato, "il sito fa parte di un progetto sotterraneo reso inutilizzabile a seguito di attacchi delle Forze di difesa israeliane". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele attacca una struttura di Hezbollah nel Sud del Libano

In questa notizia si parla di: libano - hezbollah - israele - attacca

