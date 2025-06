Ispirazioni di stile su come abbinare il più classico dei capi Da Dakota Johnson a Jennifer Lawrence fino a Selena Gomez

Scopri come ispirarti ai look iconici delle star per reinterpretare il classico blazer P249, un vero must-have di stile. Da Dakota Johnson a Jennifer Lawrence e Selena Gomez, ogni celebrity ha il suo modo unico di esaltare l’eleganza versatile di questo capo, perfetto sia in versione casual che sofisticata. Vuoi rubare qualche idea? Ecco i look più glamour da copiare subito!

Il blazer è un capo versatile, ideale per look eleganti o casual. In lino o cotone leggero, si abbina facilmente a pantaloni chino, bermuda sartoriali o jeans chiari. Ecco i look delle celeb da copiare. Ad esempio, Jennifer Lawrence ha indossato una mise casual chic con blazer in pelle di Kallmeyer, gonna in satin, T-shirt con stampa, sandali infradito, baseball cap di Twilight e occhiali firmati Thistles, mentre Selena Gomez ha scelto giacca sartoriale e jeans a gamba larga, entrambi di Chloé, body custom di Sylvio, pump di Manolo Blahnik e gioielli di Effy. Ospite al The Tonight Show di Jimmy Fallon, Dakota Johnson ha optato per un look monocromatico di Ferragamo con minigonna, giacca con scollo sagomato e pump in vernice. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ispirazioni di stile su come abbinare il più classico dei capi. Da Dakota Johnson a Jennifer Lawrence, fino a Selena Gomez

