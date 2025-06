Isole di calore a Milano il garante del verde striglia Sala

Milano si accende sotto il sole cocente: le isole di calore aumentano, rendendo il centro storico invivibile per cittadini ormai esasperati. Il garante del verde interviene duramente, chiedendo al sindaco Sala di intervenire con urgenza per potenziare spazi verdi e ombreggiature. È tempo che la città riscopra il valore della natura, trasformando le strade in oasi di frescura e benessere per tutti.

Milano e le isole di calore. Richiamo del garante del verde al sindaco Sala: "Servono più ombra e spazi green: il comune intervenga in tutta la città ". Rabbia dei cittadini, esasperati dalle alte temperature: "Pochi alberi e troppo cemento, così il centro storico è invivibile". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Isole di calore a Milano, il garante del verde striglia Sala

