Isola d' Elba ristruttura casa e sversa in mare i residui delle lavorazioni | multato

Una recente segnalazione ha portato alla luce un episodio preoccupante sull'Isola d'Elba: durante una ristrutturazione, i residui delle lavorazioni sono stati sversati in mare, creando una chiazza biancastra visibile nelle acque di Porto Azzurro. La pronta azione della guardia costiera ha evidenziato l'importanza di tutelare il nostro patrimonio naturale, ma anche la necessità di norme più stringenti. È fondamentale che tutti rispettino l'ambiente per preservare la bellezza unica di quest'isola.

Una chiazza biancastra è stata vista nelle splendide acque della spiaggia della Pianotta (Porto Azzurro) da un cittadino che ha subito segnalato l'anomalia alla guardia costiera nel pomeriggio del 25 giugno. I militari si sono subito recati sul posto per verificare cosa fosse accaduto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

