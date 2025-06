Isola d' Elba | A Viticcio spunta Luminance il super yacht da 500 milioni di euro del presidente dello Shakhtar Donetsk FOTO

Impossibile rimanere indifferenti di fronte alla maestosità del superyacht "Luminance", un gioiello da 500 milioni di dollari che il presidente dello Shakhtar Donetsk, Rinat Achmetov, ha deciso di mostrare anche sull’Isola d’Elba. Il suo bagliore si è fatto notare tra le acque cristalline di Viticcio, attirando l’attenzione di tutti gli appassionati di lusso e prestigio. La sua presenza sulla costa elbana conferma ancora una volta il suo status di simbolo di potere e raffinatezza.

Impossibile non notarlo in tutta la sua grandezza e maestosità. Nel pomeriggio del 26 giugno all'isola d'Elba è stato avvistato, non lontano da Viticcio (Portoferraio), il superyacht "Luminance", valore stimato in 500 milioni di dollari, appartenente all'imprenditore Rinat Leonidovi? Achmetov. Il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

