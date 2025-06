Isola 2025 paura per i naufraghi | Tutte le capanne distrutte

Ero testimone di un disastro inaspettato, un vero shock per tutti i naufraghi di Isola 2025. La furia della natura ha cancellato ogni speranza di comfort e sicurezza, lasciando i partecipanti di fronte a una sfida ancora più dura da affrontare. La paura di non poter più ricostruire, di perdere tutto, si fa strada nel cuore di chi lotta per sopravvivere. E ora, la domanda che tutti si pongono è: come reagiranno?

Sembrava una notte come le altre, una di quelle tipiche che si vivono in Honduras in vista della finale. E invece, all'improvviso, sull' Isola dei Famosi si è abbattuto un nubifragio che ha trasformato la spiaggia in un incubo tropicale. Fulmini, raffiche di vento e una pioggia fitta e gelida hanno strappato via ogni traccia di riparo. Tutte le capanne distrutte, facendo piombare i naufraghi nel timore di non poter più recuperare niente. "Ero immersa nell'acqua. Le stuoie bagnate, i sacchi bagnati, noi bagnati". Così ha raccontato Teresanna Pugliese durante il day time, andato in onda il giorno successivo.

