Isee Cuzzupi UGL Scuola | Sostenere famiglie e personale scuola Tra le proposte valorizzazione canone d’affitto

Durante l’audizione del Tavolo di lavoro ISEE presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, Ornella Cuzzupi, Segretaria Nazionale di UGL Scuola, ha sottolineato l'importanza di riformare l’ISEE per sostenere le famiglie e il personale scolastico. Tra le proposte emerge la valorizzazione del canone di affitto, strumento essenziale per adeguare gli strumenti di supporto alle reali esigenze socio-economiche del settore educativo. È fondamentale affrontare queste questioni per garantire un sistema più equo e accessibile a tutti.

Durante l’audizione del Tavolo di lavoro Isee presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, è intervenuta la Segretaria Nazionale di UGL Scuola, Ornella Cuzzupi. In qualità di rappresentante nel Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e Presidente dell’Osservatorio contro le discriminazioni nel lavoro, ha illustrato una serie di proposte per riformare l’Isee in funzione delle esigenze educative e professionali legate al mondo scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

