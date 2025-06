Iscrizioni aperte al Premio Perugia 2025 Alberto Alberti per il Jazz | audizioni live nello storico Stix Music Club

Se sei un musicista jazz, questa è la tua occasione per brillare! Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Premio Perugia 2025 “Alberto Alberti per il Jazz”, il concorso nazionale che premia i talenti emergenti, con audizioni live nello storico Stix Music Club. Organizzato da realtà di spicco come A.MA Records e Doppio Jazz, il premio promuove la cultura jazzistica italiana e internazionale. Non perdere l’opportunità: le iscrizioni scadono il 15 ottobre!

Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione del Premio Perugia 2025 "Alberto Alberti per il Jazz", concorso nazionale riservato a musicisti jazz italiani e stranieri. Organizzato dallo Stix Music Club di Perugia, in collaborazione con A.MA Records e il web magazine Doppio Jazz, il concorso mira a valorizzare i nuovi talenti e a promuovere la cultura jazzistica, nazionale e internazionale. Scadenza iscrizioni il 15 ottobre. I candidati interessati hanno tempo fino al 15 ottobre 2025 per inviare la propria domanda di partecipazione, allegando il materiale audio-video richiesto. L'iscrizione, con un costo di segreteria di 50 euro, è aperta a solisti, gruppi e ensemble (fino a un massimo di 12 elementi) senza limiti di età o nazionalità.

