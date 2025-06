Ischia Film Festival 2025 dal 28 giugno al 5 luglio | chi sono gli ospiti Christopher Nolan tra i premiati

Preparati a vivere un’estate all’insegna del grande cinema: l’Ischia Film Festival 2025, dal 28 giugno al 5 luglio, torna nel suggestivo scenario del Castello Aragonese, portando con sé anteprime, premi e star di fama internazionale. Tra gli ospiti di questa edizione spicca Christopher Nolan, mentre i protagonisti della scena cinematografica si ritroveranno per celebrare la magia del cinema tra glamour e innovazione. Un evento imperdibile per gli appassionati e non solo.

Al Castello Aragonese di Ischia una settimana di cinema internazionale, tra anteprime, premi e grandi nomi del settore che affolleranno il red carpet partenopeo. Torna anche quest'anno l'Ischia Film Festival, uno degli appuntamenti più suggestivi del calendario cinematografico estivo. Dal 28 giugno al 5 luglio 2025, la 23esima edizione animerà il Castello Aragonese con un programma che intreccia cinema d'autore, visioni internazionali e riflessioni sul potere narrativo dei luoghi. Grandi nomi a Ischia Film Festival 2025: da Marcia Gay Harden a Luca Zingaretti Il festival si aprirà con un omaggio al regista Antonio Capuano, che riceverà il Premio alla Carriera.

Venerdì 27 giugno 2025, alle ore 21:00, sarò alla VII edizione dell'ISCHIA FILM & ART FESTIVAL - Luchino Visconti, presso l'Antica Libreria Mattera (Forio d'Ischia).

Luca Zingaretti all'Ischia Film Festival 2025. Tra gli ospiti più attesi della 23ª edizione dell'Ischia Film Festival, Luca Zingaretti sarà protagonista di una delle nostre serate dedicate al cinema d'autore e alla profondità del racconto umano. Lunedì 30 GIUGNO

