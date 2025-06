Irpet | l’economia toscana rallenta tra incertezze e rischi globali

La Toscana si trova a un crocevia cruciale: tra un’economia che rallenta e le incognite di un contesto globale in fermento, il futuro regionale richiede attenzione e strategie innovative. Il nuovo rapporto Irpet svela le sfide di un territorio alle prese con l’incertezza, la dipendenza dai mercati esteri e una stagnazione salariale che potrebbe compromettere la ripresa. Scopriamo insieme come affrontare queste criticità per rilanciare lo sviluppo toscano.

Firenze, 27 giugno 2025 – Pil in rallentamento, export a rischio e potere d’acquisto in calo: la Toscana si trova davanti a tre sfide decisive – incertezza economica, dipendenza dai mercati esteri e stagnazione salariale – che condizioneranno la crescita nei prossimi anni. È quanto emerge dal nuovo rapporto Irpet, presentato a Firenze, dal titolo “Dalla globalizzazione al protezionismo: i riflessi economici e sociali”. A pesare sulle prospettive economiche è soprattutto il contesto internazionale, instabile e incerto. La Toscana resta fortemente dipendente dai mercati esteri: circa il 65% del valore aggiunto regionale è generato per soddisfare domanda finale estera, in modo diretto o indiretto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Irpet: l’economia toscana rallenta, tra incertezze e rischi globali

