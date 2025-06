Iran Usa valutano incentivi a Teheran per ritorno a negoziati | sul tavolo 30 miliardi

Gli Stati Uniti stanno considerando incentivi significativi per riportare Teheran al tavolo dei negoziati sul nucleare. Con l’obiettivo di favorire un dialogo costruttivo, l’amministrazione Trump valuta la possibilità di sbloccare fino a 30 miliardi di dollari per supportare un programma nucleare civile iraniano, allentando le sanzioni e riaprendo il dialogo… un passo che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e globali.

Iran, gli Usa stanno valutando incentivi per riportare Teheran al tavolo dei negoziati sul nucleare. L’amministrazione Trump ha discusso la possibilità di aiutare l’Iran ad accedere a ben 30 miliardi di dollari per costruire un programma nucleare civile per la produzione di energia, allentando le sanzioni e sbloccando miliardi di dollari di fondi iraniani soggetti a restrizioni. Lo riferisce la Cnn in esclusiva, citando quattro fonti vicine alla questione. Trattative anche durante gli attacchi. Secondo le fonti, i principali attori statunitensi e del Medioriente hanno parlato con gli iraniani dietro le quinte anche durante la raffica di attacchi militari in Iran e Israele delle ultime 2 settimane. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Usa valutano incentivi a Teheran per ritorno a negoziati: sul tavolo 30 miliardi

