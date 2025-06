Iran-Usa l’offerta di Trump per spingere Teheran a dire addio alle armi nucleari

Gli Stati Uniti stanno proponendo all’Iran un’offerta allettante per convincerlo a rinunciare alle armi nucleari, offrendo fino a 30 miliardi di dollari in investimenti e un alleggerimento delle sanzioni. Un'opportunità che potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri nella regione, ma la domanda rimane: l’Iran sarà disposto ad accettare questa proposta?

Gli Stati Uniti vogliono offrire all' Iran fino a 30 miliardi di dollari in investimenti per un nuovo programma nucleare destinato esclusivamente a scopi energetici civili, un alleggerimento delle sanzioni e l'accesso a 6 miliardi di dollari in beni congelati in cambio della rinuncia da parte di Teheran l' arricchimento dell'uranio. Lo riporta la Cnn, citando quattro fonti vicine alla Casa Bianca. Gli Usa avrebbero sottoposto la proposta il giorno prima dei raid sui siti nucleari. Una bozza preliminare della proposta, spiega la Cnn, è già stata illustrata dall'inviato speciale Steve Witkoff in un meeting alla Casa Bianca a cui hanno partecipato emissari dei Paesi del Golfo, incaricati di fare da intermediari con l'Iran.

Iran: Trump, se Teheran rifiuta offerta pace ci sarà massima pressione - In un discorso a Riyad, Donald Trump ha avvertito l'Iran che, se rifiuterà l'offerta di pace degli Stati Uniti, affronterà una massima pressione.

