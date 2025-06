Iran-Usa l’offerta di Trump per la pace | la proposta segreta

In un contesto di tensioni e negoziati delicati, gli Stati Uniti sembrano aver messo sul tavolo una proposta segreta che potrebbe rivoluzionare le relazioni con l’Iran. Con un’offerta di 30 miliardi di dollari, sanzioni alleggerite e fondi 'liberati', l’amministrazione Trump tenta di aprire un canale di dialogo per convincere Teheran ad abbandonare il programma nucleare. Riusciranno queste mosse politiche a portare finalmente la pace?

(Adnkronos) – Un aiuto da 30 miliardi di dollari, sanzioni alleggerite, fondi 'liberati'. Sono le carte che gli Stati Uniti, secondo la Cnn, mettono sul tavolo nel tentativo di portare l'Iran al tavolo per spingere Teheran ad abbandonare il programma nucleare per l'arricchimento dell'uranio. Il dialogo tra l'amministrazione di Donald Trump e la repubblica islamica non .