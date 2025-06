Iran sul sito di Fordow sganciate dodici super bombe | Gli americani annientano il programma nucleare di Teheran

L’ombra di un attacco strategico si staglia sul sito di Fordow, simbolo delle tensioni tra Iran e potenze mondiali. Gli Stati Uniti, con un intervento deciso, hanno sganciato dodici bombe per neutralizzare il presunto programma nucleare di Teheran, un’operazione che rivela quanto questa questione sia al centro delle preoccupazioni globali. Un video esclusivo documenta il super attacco, evidenziando la complessità e la determinazione dietro questa mossa audace.

L'intelligence americana sognava, di notte, questo obiettivo. Una vera e propria ossessione. Un video documenta il super attacco. "Non si costruisce un complesso di bunker sotterranei a più livelli con centrifughe e altre attrezzature in montagna per scopi pacifici". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it