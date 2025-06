Iran proposta di Trump per abbandonare programma nucleare per arricchimento uranio | 30 mld$ sanzioni alleggerite e sblocco 6 mld congelati

Il piano di Trump per spingere l'Iran ad abbandonare il suo programma nucleare, offrendo 30 miliardi di dollari in sanzioni alleggerite e lo sblocco di 6 miliardi di fondi congelati, rappresenta un tentativo audace di raggiungere un accordo storico. Tuttavia, le tensioni crescenti e le parole del ministro iraniano Abbas Araghchi alludono a una situazione più complessa e incerta che mai. La strada verso una soluzione definitiva resta ancora tutta da scrivere.

Ma non è detto che alla fine si raggiunga un accordo. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi ha già ammonito gli Usa per il loro comportamento nella guerra, aggiungendo che ora la questione è "molto più complessa e complicata"

