Iran non rinuncerà a uranio arricchito | Trump valuta incentivi da 30mld per riaprire trattative

L'Iran ribadisce la sua determinazione a mantenere il diritto all'arricchimento di uranio, rifiutando di considerarlo una merce di scambio. Mentre Trump valuta incentivi fino a 30 miliardi di dollari per riaprire le trattative, la questione si fa sempre più complessa, segnando un punto di svolta nelle relazioni internazionali e nel futuro del nucleare iraniano. La scena mondiale attende con tense aspettative gli sviluppi di questa delicata negoziazione.

L'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite, Amir Saeid Iravani, ha sostenuto che Teheran non a intenzione di porre restrizioni a tali investimenti ma, al contempo, non sarebbe pronta ad accettarli come una "merce di scambio" occidentale per indurre il Paese a rinunciare al suo diritto all'arricchimento sul proprio territorio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran non rinuncerà a uranio arricchito: Trump valuta incentivi da 30mld per riaprire trattative

