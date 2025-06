Iran L' attacco americano al sito di Fordow preparato per 15 anni

Dopo 15 anni di pianificazione strategica, gli Stati Uniti hanno condotto un attacco preciso e sofisticato contro il sito nucleare di Fordow in Iran. Il Capo di Stato Maggiore americano, il generale Dan Caine, ha svelato come un team dedicato abbia analizzato ogni dettaglio della struttura sotterranea, identificando vulnerabilitĂ che hanno permesso un'operazione mirata e studiata nei minimi particolari. Un episodio che apre scenari di tensione e complessitĂ geopolitica senza precedenti.

L'attacco americano all'impianto nucleare iraniano di Fordow era stato preprato minuziosamente per 15 anni. lo ha rivelato il Capo Di Stato Maggiore Degli Stati Uniti, il generale Dan Caine, spiegando che esisteva un gruppo dedicato esclusivamente al sito sotterraneo nel cuore della montagna vicino a Qom. il team ha studiato ed identificato minuziosamente ogni vulnerabilitĂ dell'impianto: due uomini in particolare hanno scrutato la costruzione, le condizioni meteorologiche, le rocce di scarto, la geologia, i materiali da costruzione, la loro provenienza, il condotto di ventilazione, gli impianti elettrici, i sistemi di controllo ambientale, ogni angolo, ogni cratere, ogni apparecchiatura che entrava e ogni apparecchiatura che usciva. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, L'attacco americano al sito di Fordow preparato per 15 anni

In questa notizia si parla di: attacco - americano - sito - fordow

Israele prepara attacco all'Iran, Teheran: "Pronti a reagire" | La mossa di Trump: "Via il personale americano da tutto il medioriente" - Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele si prepara a un possibile attacco contro l'Iran, mentre Teheran si dichiara pronto a reagire.

Principale obiettivo dell'attacco americano, lo abbiamo detto, il sito per l'arricchimento dell'uranio di #Fordow: una centrale sotterranea che solo la super bomba anti-bunker poteva raggiungere. #Tg1 Annapaola Ricci Vai su X

Il Pentagono ha diffuso per la prima volta il video dell'attacco americano all'impianto nucleare iraniano di Fordow, condotto nella notte tra il 21 e il... Vai su Facebook

Iran, L'attacco americano al sito di Fordow preparato per 15 anni; Questa esplosione non c’entra con l’attacco USA al “sito nucleare iraniano Fordow”; «Così abbiamo colpito Fordow», l'attacco Usa al sito nucleare dell'Iran spiegato per la prima volta: 12 bombe, 15 anni di pianificazione.

Iran, L'attacco americano al sito di Fordow preparato per 15 anni - L'interrogatorio del 14 dicembre 2007 di Alberto Stasi che risponde alle domande sul sangue di Chiara Poggi trovato sui pedali della sua bicicletta. Lo riporta msn.com

Fordow, uranio spostato prima dell'attacco? Trump nega e attacca i media, le intelligence confermano - Si accende la polemica internazionale sul destino dell’uranio arricchito iraniano dopo gli attacchi statunitensi ai siti nucleari di Fordow e ... Da msn.com