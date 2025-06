Iran la proposta di Trump | 30 miliardi di dollari per far tornare Teheran a negoziare sul nucleare

Donald Trump prepara una proposta da 30 miliardi di dollari per riaccendere il dialogo con l’Iran sul nucleare. L’obiettivo? Consentire a Teheran di sviluppare un programma civile senza arricchimento di uranio, garantendo un possibile passo verso la de-escalation. Secondo fonti della CNN, l’amministrazione Usa punta a sbloccare miliardi di sanzioni e rilanciare i negoziati, in un tentativo di trovare una via diplomatica stabile. Ma quali saranno le mosse successive?

Donald Trump sta valutando di mettere sul tavolo dell' Iran circa 30 miliardi di dollari per riportare Teheran a negoziare, consentendo così a Teheran di costruire un programma nucleare civile che non preveda l'arricchimento dell'uranio. È quanto riferisce la Cnn, in esclusiva, citando quattro fonti informate. Il tentativo sempre più intenso dell'amministrazione Usa prevederebbe l'allentamento delle sanzioni e lo sblocco di miliardi di dollari di fondi iraniani soggetti a restrizioni. Secondo le fonti, i principali attori statunitensi e del Medioriente hanno parlato con gli iraniani – dietro le quinte – anche nel corso della guerra tra Israele e Iran, che ha visto poi l'intervento diretto degli stessi americani.

