Iran la logica malsana dell' Occidente | Teheran non può avere il nucleare pacifico Israele sì perché ha avuto la Shoah

Il dibattito sulle politiche nucleari di Iran e Israele svela una logica insidiosa, radicata in storie di sofferenza e vendetta. Mentre Teheran rivendica il diritto a un programma pacifico, Tel Aviv si rifiuta, ricordando la Shoah. La stessa logica potrebbe, purtroppo, emergere anche tra i russi, che con 27 milioni di morti nella Grande guerra patriottica portano nel cuore ferite profonde. È un richiamo a riflettere: quale sarà il futuro del dialogo tra nazioni?

Auguriamoci che non venga in mente ai russi di praticare questa stessa logica. Hanno avuto 27 milioni di morti sovietici nella grande guerra patriottica C'è una celebre storiella yiddish che racconta di un giovane ebreo sionista che viene processato per avere ucciso sua madre e suo padre con.

