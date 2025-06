Iran Khamenei in un messaggio video alla nazione | Trump drammatizza sugli attacchi ai nostri siti nucleari non ci sottometteremo mai agli Stati Uniti

In un clima di tensione internazionale, Iran Khamenei si rivolge alla nazione con un messaggio video, mentre Trump drammatizza sugli attacchi ai siti nucleari, dichiarando che l'Iran non si piegherà agli Stati Uniti. La crisi si intensifica: Teheran sospende la cooperazione con l'Aiea, e i media riferiscono dell'interruzione degli aiuti a Gaza da parte di Israele. Intanto, un importante scienziato nucleare iraniano è stato ucciso, alimentando inquietanti scenari di conflitto globale.

A Teheran il Parlamento sospende la cooperazione con Aiea. Media: "Israele interrompe la consegna degli aiuti a Gaza". Ucciso uno scienziato nucleare e 11 familiari. Trump: "I raid a Fordow come Hiroshima, ha chiuso la guerra". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, Khamenei in un messaggio video alla nazione: "Trump drammatizza sugli attacchi ai nostri siti nucleari, non ci sottometteremo mai agli Stati Uniti"

In questa notizia si parla di: trump - iran - khamenei - messaggio

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

? Roma, 18 giu. (askanews) - In un messaggio video pre-registrato alla nazione, il secondo dall'inizio dell'attacco israeliano, la guida suprema iraniana l'ayatollah Ali Khamenei ha definito "inaccettabile" l'ultimatum del presidente americano Donald Trump c Vai su Facebook

Il messaggio di Khamenei al popolo iraniano “Inaccettabile l’ultimatum di Trump” https://tg.la7.it/esteri/guerra-israele-iran-battaglia-khamenei-trump-siti-nucleari-18-06-2025-239660… Vai su X

Israele, Iran e Usa, la guerra in diretta | Netanyahu: «Vittoria contro Iran un'opportunità storica per gli accordi di pace». Hegseth: «Cia conferma distruzione impianti nucleari». L'Iran conferma: «Gravi danni ai siti atomici»; Iran, Khamenei in un videomessaggio al Paese: Sugli attacchi ai siti nucleare Trump esagera, noi non ci arrenderemo mai agli Usa; Iran, Khamenei: «Duro schiaffo all'America, attacchi ai siti nucleari irrilevanti. Non ci arrenderemo mai». Ne.

Khamenei, sugli attacchi ai siti nucleari Trump esagera - La Guida Suprema iraniana Ali Khamenei ha dichiarato in un video che il presidente Usa Donald Trump ha "esagerato" l'impatto degli attacchi statunitensi sui siti nucleari. tuttosport.com scrive

Iran, Khamenei esce allo scoperto: "Abbiamo dato uno schiaffo agli Usa. E Israele è quasi crollato" - Gli Stati Uniti "non sono riusciti a ottenere nulla di significativo" quando hanno attaccato gli impianti nucleari iraniani e il ... Come scrive affaritaliani.it