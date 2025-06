Iran il ministro degli Esteri | Gravi danni a impianti nucleari Usa hanno complicato i negoziati

Tensione alle stelle tra Iran e USA: l’attacco statunitense ha provocato gravi danni agli impianti nucleari iraniani, complicando ulteriormente i negoziati. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, sottolinea la gravità delle conseguenze e la necessità di un’autentica trasparenza attraverso gli ispettori dell’AIEA. La situazione resta critica, mentre le parti cercano di trovare una via diplomatica per evitare escalation. La posta in gioco è alta e il futuro dei negoziati appare incerto.

Il ministro degli Esteri dell’Iran ha dichiarato che il livello dei danni alle strutture nucleari dopo l’attacco statunitense è “ elevato ” e che gli impianti hanno subito gravi danni. “Tuttavia, consentire agli ispettori (dell’Aiea, ndr) di venire e ottenere informazioni precise è una decisione che deve essere presa”, ha dichiarato Abbas Araghchi alla televisione di Stato. Araghchi ha anche affermato che non è stato raggiunto alcun accordo per la ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti. “Lo dico apertamente, non è stato fissato alcun appuntamento, non è stata fatta alcuna promessa e non abbiamo nemmeno parlato di riprendere i colloqui”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, il ministro degli Esteri: “Gravi danni a impianti nucleari, Usa hanno complicato i negoziati”

