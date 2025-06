Iran il leader di Hezbollah in tv | Gli obiettivi di Israele sono completamente falliti

Il leader di Hezbollah, Naim Kassem, ha dichiarato in TV che gli obiettivi di Israele contro l’Iran sono falliti e che Teheran è uscito vittorioso. Con un cessate il fuoco che favorisce la stabilità, la regione si trova a un bivio cruciale: la pace o nuove tensioni? La scena internazionale osserva con attenzione, consapevole che gli sviluppi di questi eventi potrebbero ridisegnare gli equilibri di potere.

Il leader del gruppo libanese Hezbollah ha dichiarato che tutti gli obiettivi di Israele nei recenti attacchi contro l’Iran sono “completamente falliti”. In un discorso televisivo, Naim Kassem ha affermato che l’Iran è “uscito vittorioso” dalla guerra, terminata con un cessate il fuoco provvisorio entrato in vigore martedì. “Il cessate il fuoco è certamente nell’interesse dell’Iran perché pone fine all’aggressione”, ha detto Kassem. “Questo cessate il fuoco è una dichiarazione diretta e ufficiale del fallimento degli obiettivi dell’aggressione contro l’Iran”, ha aggiunto. Kassem ha parlato in un discorso televisivo in occasione dell’inizio dei dieci giorni dell’Ashura, commemorazione del martirio nel VII secolo del nipote del profeta Maometto, Hussein. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, il leader di Hezbollah in tv: “Gli obiettivi di Israele sono completamente falliti”

