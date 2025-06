Iran dopo il cessate il fuoco arriva la proposta di Trump | 30 miliardi di investimenti

Dopo il fragoroso cessate il fuoco in Iran, emerge una proposta sorprendente: 30 miliardi di investimenti da parte di Trump. Mentre negli Stati Uniti si dibatte sulla reale completa distruzione del programma nucleare iraniano, la Casa Bianca si impegna in trattative che potrebbero cambiare le sorti della regione. Il futuro è in bilico, e tutte le carte sono ancora da giocare.

Mentre negli Stati Uniti (e non solo) si discute se Washington abbia effettivamente distrutto "completamente" il programma nucleare iraniano come sostenuto dal presidente Usa Donald Trump e dai repubblicani (tesi ad oggi smentita da un report preliminare del Pentagono, secondo cui gli attacchi statunitensi contro gli impianti nucleari ne hanno solo ritardato l'attuazione di mesi), la Casa Bianca si sta muovendo per cercare di trovare un accordo con Teheran. Secondo quanto riportato dalla Cnn, infatti, Trump sta valutando "una proposta senza precedenti" per incentivare l'Iran a tornare al tavolo dei negoziati, offrendo fino a 30 miliardi di dollari per finanziare un programma nucleare a scopo civile, secondo quanto riferito da quattro fonti a conoscenza della questione.

