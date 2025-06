Iran | Danni gravi agli impianti nucleari non vogliamo Aiea a Teheran

La tensione tra Iran e la comunità internazionale si intensifica, con l'Aiea che insiste sull'invio di ispettori per valutare i gravi danni agli impianti nucleari iraniani. Dopo gli attacchi USA e raid israeliani, la sicurezza e il futuro del programma nucleare iraniano sono in bilico. L'orizzonte appare incerto, e la diplomazia sembra essere l’unica via per evitare un escalation che potrebbe avere ripercussioni globali. La situazione rimane sotto stretta osservazione, poiché ogni mossa potrebbe cambiare le sorti di questa delicata crisi.

(Adnkronos) – L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) insiste sull'invio degli ispettori in Iran perché "devono valutare l'entità dei danni ai nostri impianti nucleari. I danni sono significativi e gravi". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in un'intervista tv tornando a parlare dell'attacco Usa all'Iran e dei raid israeliani. "Non abbiamo certamente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: iran - danni - gravi - impianti

Iran ha lanciato missili su Israele, danni a Tel Aviv - Tensioni crescenti tra Iran e Israele: missili iraniani hanno colpito Tel Aviv, causando danni e allarmando la popolazione.

MEDIO ORIENTE | Attacchi iraniani su Israele dopo che gli Usa hanno bombardato nella notte tre siti nucleari di Teheran. Esplosioni e gravi danni a Tel Aviv e Haifa, 23 persone ferite. I Pasdaran minacciano: 'Ridurremo in cenere le basi Usa'. Fonti Iran: 'Il sito Vai su Facebook

Translate postLettera di Sayed Abbas #Araghchi, Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'#Iran, al #Segretario_Generale_delle_Nazioni_Unite e al Presidente del Consiglio di Sicurezza riguardo all’ attacco degli #Stati_Uniti d'#America contro le str Vai su X

Iran: Danni significativi e gravi ai nostri impianti nucleari; Israele, Iran e Usa, la guerra in diretta | Netanyahu: «Vittoria contro Iran un'opportunità storica per gli accordi di pace». Hegseth: «Cia conferma distruzione impianti nucleari». L'Iran conferma: «Gravi danni ai siti atomici»; Iran, Khamenei riappare in tv: Abbiamo dato uno schiaffo agli Usa, Israele è stato schiacciato.

Iran: "Danni gravi agli impianti nucleari, non vogliamo Aiea a Teheran" - Netanyahu: 'Vittoria opportunità storica per ampliare accordi di pace' ... Da adnkronos.com

L'Iran ammette: 'Significativi i danni ai siti nucleari' - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha definito oggi "significativi" i danni agli impianti nucleari del suo Paese causati dalla guerra di 12 giorni con Israele, aggiungendo che Teheran ha ... ansa.it scrive