Iran attacco Usa a centrale nucleare Fordow un piano di oltre 15 anni capo di stato maggiore Caine | Agenti lo sognavano pure di notte

Dopo oltre 15 anni di pianificazione e tensioni crescenti, gli agenti statunitensi hanno finalmente portato a termine l’attacco alla centrale nucleare di Fordow in Iran. Un’operazione che, secondo il capo di stato maggiore Caine, ha richiesto dedizione e silenziosa determinazione, diventando il sogno di molti agenti nel cuore della notte. È un capitolo che segna una svolta decisiva nella complessa strategia internazionale.

Caine ha dichiarato: "Per oltre 15 anni un agente e il suo compagno hanno vissuto e respirato questo singolo obiettivo, Fordow, un elemento cruciale del programma segreto iraniano di armi nucleari” È stato preparato per oltre 15 anni l’attacco statunitense alla centrale nucleare iraniana di F. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Iran, attacco Usa a centrale nucleare Fordow un piano di oltre 15 anni, capo di stato maggiore Caine: “Agenti lo sognavano pure di notte”

In questa notizia si parla di: oltre - anni - attacco - centrale

Moratti, festa a sorpresa per gli 80 anni con oltre 100 ex Inter. E c’è chi ha declinato l’invito - Una festa indimenticabile per celebrare gli 80 anni di Massimo Moratti, pilastro della storia dell’Inter.

Désiré Doué, 20 anni fra soli 3 giorni, ha strapazzato e segnato due reti all’Inter in finale di Champions League. Trequartista, esterno d’attacco o anche centrocampista centrale, il nuovo gioiello del Paris Saint-Germain viene considerato non a caso uno dei tal Vai su Facebook

Nigeria centrale sotto attacco: oltre 150 morti dopo incursione di uomini armati; Guerra Isarele-Iran, Usa: Distrutto programma nucleare. Netanyahu: Ora accordi di pace; Iran, presidente Pezeshkian: niente stop al nucleare. Media: Khamenei introvabile. Ecco come si è arrivati all’attacco Usa.

Attacco alla centrale nucleare. Zelensky: stanotte poteva essere la fine dell'Europa - Il presidente del consiglio regionale di Kharkiv ha fatto sapere che "ieri abbiamo contato più di 2. Come scrive rainews.it

Attacco a Sellafield: hacker violano il sito nucleare più importante del Regno Unito - Perché Sellafield, centrale costruita 70 anni fa e che un tempo si chiamava Windscale, è stato uno snodo focale della produzione di plutonio durante la Guerra Fredda. Riporta repubblica.it