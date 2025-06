Iran 007 al New York Times | i raid hanno ritardato il programma nucleare solo di alcuni mesi | Trump | Fake news giornalisti vengano licenziati

L'ultimo scandalo in Iran, svelato dal New York Times, suggerisce che i raid abbiano solo ritardato di pochi mesi il programma nucleare. Trump attacca duramente, definendo le accuse come fake news e chiedendo licenziamenti tra i giornalisti coinvolti. Sul fronte dell’uranio impoverito, il presidente americano respinge ogni ipotesi di smantellamento prima dei bombardamenti, affermando: "Nulla è stato portato fuori dai siti." Un quadro complesso e ancora tutto da chiarire.

Sull'uranio impoverito, che sarebbe stato spostato prima dei bombardamenti, il presidente americano attacca: "Nulla è stato portato fuori dai siti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, 007 al New York Times: i raid hanno ritardato il programma nucleare solo di alcuni mesi | Trump: "Fake news, giornalisti vengano licenziati"

Come riporta il New York Times, dopo i raid israeliani su Teheran, il leader supremo iraniano ha tagliato i contatti digitali e preparato la sua successione. Il Paese è in stato d'allerta massimo

Israele ha ripreso i raid in Iran e ha colpito il sito nucleare fortificato di Fordow, lo riferisce il New York Times e i media iraniani. Secondo le stesse fonti, esplosioni sono state udite in vari punti della capitale Teheran

